Gol di Acerbi | Pairetto e Nasca hanno sbagliato | sospesi fino al termine della stagione

pisto_gol : Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commes… - sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - TuttoMercatoWeb : Marelli: 'Il gol di Acerbi? La sensazione è che sia in fuorigioco, ma non ci sono le linee del VAR' - Andre_Dalma : Penso che si debba distinguere tra chi parla sempre e solo di arbitri e chi invece parla ANCHE di arbitri. Errori c… - WillDormer_ : @Bel_Zeboo Che poi il punto, come ammettono anche loro nel comunicato, è che ci sono situazioni discutibili/opinabi… -

Ildia La Spezia, così sostiene l'Ansa, provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia - Lazio. Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al ...ROMA - Il quartodella Lazio allo Spezia , quello del 4 - 3 di, è diventato ormai un caso mediatico. José Mourinho ha denunciato l'errore commesso dal Var che non ha annullato la rete per fuorigioco e, non ...Leggi anche > Roma-Bologna 0-0, le pagelle: Zaniolo non punge, il turn over di Mou non funziona Il tecnico giallorosso, ieri sera, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Bologna era tornato sul ...Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati. Comunicato del club biancoceleste dopo il caso del gol di Acerbi: "Noi abbiamo scelto il silenzio di fronte ...