(Di lunedì 2 maggio 2022) LOSANNA, Svizzera, 2 maggio 2022 /PRNewswire/In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario delof, l'istituto è lieto di annunciare il lancio di undedicato all'del, con un focus particolarea relazione in continua evoluzione con i clienti di questo settore. Il, intitolato "The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences", partirà il 16 maggio e sarà guidato dalla Dott.ssa Barbara Czyzewska, Academic Dean & Head of Luxury Brand Strategy Specialization. Rendendo questodisponibile gratuitamente,punta a restituire qualcosa a un settore con cui la business ...

Les Roches Global Hospitality Education e Glion Institute of Higher Education. Il continuo sviluppo delle capacità e delle conoscenze individuali è diventato indispensabile per distinguersi ... Glion Institute of Higher Education lancia un corso online gratuito incentrato sull'industria globale del lusso LAUSANNE, Switzerland, May 2, 2022 /PRNewswire/ -- As a centerpiece of Glion Institute of Higher Education 60th Anniversary celebrations this year, the institution is delighted to announce the launch of a free online course dedicated to the global luxury industry, with a particular focus on the ever-evolving relationship with customers in this sector. The course, entitled "The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences", will begin on May 16 and will be led by Dr. Barbara Czyzewska, Academic Dean & Head of Luxury Brand Strategy Specialization.