Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 2 maggio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulle intenzioni di voto. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 2 maggio FdI - 22,1 (+0,4% rispetto al 26 aprile) Pd - 21,6% (+0,4%) Lega - 15,8% (+0,2%) M5S - 12,% (-0,2%) FI - 8% (-0,2%) Azione - 5,3% (+0,2%) Italia Viva - 2,% (-0,1%) IPSOS per Corriere della sera del 1 maggio FdI - 20% (-1,5% rispetto al 26 febbraio) Pd - 20,5% (-0,4%) Lega - 17,5% (-0,5%) M5S - 15% (+0,5%) FI - 8,8% (+0,7%) Azione - 3,5% (-0,1%) Italia Viva - 2,5% ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 maggio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulledi. L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 2 maggio FdI - 22,1 (+0,4% rispetto al 26 aprile) Pd - 21,6% (+0,4%) Lega - 15,8% (+0,2%) M5S - 12,% (-0,2%) FI - 8% (-0,2%) Azione - 5,3% (+0,2%) Italia Viva - 2,% (-0,1%) IPSOS per Corriere della sera del 1 maggio FdI - 20% (-1,5% rispetto al 26 febbraio) Pd - 20,5% (-0,4%) Lega - 17,5% (-0,5%) M5S - 15% (+0,5%) FI - 8,8% (+0,7%) Azione - 3,5% (-0,1%) Italia Viva - 2,5% ...

Adnkronos : #PrimoMaggio, la Festa dei Lavoratori, ma in Italia oltre 2 milioni di persone non studiano né lavorano: i #NEET. S… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Cacciari: “Siamo i primi della classe come discepoli della Nato, ma gli ultimi su lavoro, un… - IsraelinItaly : Durante gli ultimi giorni di aprile, l'@AmbEydar si è recato in #Lombardia e in #Piemonte per diversi incontri ed e… - pastalsalmon : RT @MEBsSoul: Cioè letteralmente la moda degli ultimi tempi è riadattare gli eccessi ottocenteschi agli standard di oggi E SI SONO LASCIATI… - aledavi07 : @jacopo_iacoboni Eh certo come no, #Draghi quello dei bonus (200euro anno?) come un @matteorenzi o @GiuseppeConteIT… -