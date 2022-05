Giro d’Italia 2022, quarta tappa Avola-Etna: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 torna nel Belpaese e lo fa con la quarta tappa, in programma martedì 10 maggio: dopo il giorno di riposo ecco la Avola-Etna (Rifugio Sapienza) di 170 chilometri. Primo arrivo in salita di questa edizione, con lo spettacolare scenario del vulcano che segnerà in maniera importante la classifica generale. La salita, lunghissima, metterà insieme in maniera inedita il versante di Ragalna e quello “classico” di Nicolosi. quarta tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza dei corridori dal chilometro zero è prevista per le ore 12:35, mentre l’arrivo in vetta ai 1892 metri di quota del Rifugio ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Iltorna nel Belpaese e lo fa con la, in programma martedì 10 maggio: dopo il giorno di riposo ecco la(Rifugio Sapienza) di 170 chilometri. Primo arrivo in salita di questa edizione, con lo spettacolare scenario del vulcano che segnerà in maniera importante la classifica generale. La salita, lunghissima, metterà insieme in maniera inedita il versante di Ragalna e quello “classico” di Nicolosi.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La partenza dei corridori dal chilometro zero è prevista per le ore 12:35, mentre l’arrivo in vetta ai 1892 metri di quota del Rifugio ...

