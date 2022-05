Giro d’Italia 2022, prima tappa Budapest-Visegrad: percorso e altimetria (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 scatta dall’Ungheria con la prima tappa, da Budapest a Visegrad dopo 195 chilometri. Una frazione inaugurale dal finale piuttosto insidioso, al termine di una giornata che costeggerà a lungo il Danubio. Poca pianura “pura”, ma nessuna difficoltà altimetrica fino agli ultimi cinque chilometri: qui la strada infatti inizierà a salire verso il traguardo di Visegrad, con pendenze non impossibili (media del 5%) ma che potrebbero risultare indigeste ai velocisti del gruppo, specie se affrontate ad alta velocità. Anche gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi aperti per non prendere nessun “buco”. prima tappa: ORARI, TV E STREAMING Giro 2022: IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilscatta dall’Ungheria con la, dadopo 195 chilometri. Una frazione inaugurale dal finale piuttosto insidioso, al termine di una giornata che costeggerà a lungo il Danubio. Poca pianura “pura”, ma nessuna difficoltà altimetrica fino agli ultimi cinque chilometri: qui la strada infatti inizierà a salire verso il traguardo di, con pendenze non impossibili (media del 5%) ma che potrebbero risultare indigeste ai velocisti del gruppo, specie se affrontate ad alta velocità. Anche gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi aperti per non prendere nessun “buco”.: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO ...

