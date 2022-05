Giro d’Italia 2022 | annunciata la Quick-Step Alpha Vinyl Torna Mark Cavendish dopo dieci anni | c’è Ballerini

(Di lunedì 2 maggio 2022) La vittoria di Remco Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi ha sicuramente risollevato lache può affrontare questa seconda parte disenza troppe ansie, nonostante una partenza davvero da dimenticare. La squadra belga ha annunciato oggi la propria selezione per ilche scatterà venerdì da Budapest, in Ungheria: impossibile puntare sulla classifica generale, gli obiettivi saranno ovviamente parziali.: la formazione dell’Astana Qazaqstan. Vincenzo Nibali e Miguel Angel Lopez le stellea gareggiare nella Corsa Rosa: il britco aveva fatto l’ultima sua apparizione nel 2013 e ...

Eurosport_IT : Carichi per il Giro d'Italia? ?????? Venerdì 6 Maggio parte la 105° edizione della Corsa Rosa: tutte le tappe sono L… - cittaslow_intl : ???? TRANI CITTASLOW: INCIPIT GRAND TOUR. IL GIRO D’ITALIA CON LA VESPA-LIBRERIA VIAGGIANTE DI FABIO MENDOLICCHIO ??… - zazoomblog : Giro d’Italia 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali Simon Yates Carapaz e Joao Almeida. V… - ssndrmrs1223 : RT @PLMoncalieri: Sabato 21 maggio Moncalieri avrà l'onore di ospitare il passaggio del Giro d'Italia, 14a tappa Santena-Torino. La corsa,… - PID_CamCom : RT @IfUnioncamere: #GENOVA 4 maggio 14.30 Tappa online del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, si parlerà degli incentivi del #PNR… -

Al fianco del campione britannico correranno anche Ballerini e Schmid ROMA - Mark Cavendish sarà il capitano della Quick - Step Alpha Vinyl al, prossimo alla Grande Partenza a Budepest. Al fianco del campione britannico, che in cinque partecipazioni alla corsa rosa ha vinto 15 tappe, correranno Davide Ballerini, James Knox, ...Brutta notizia in casa Lotto - Soudal. Purtroppo Filippo Conca deve rinunciare alla partecipazione al prossimoche prenderà il via il 6 Maggio. Il ciclista lecchese che aveva messo in agenda ilcome uno dei suoi grandi obiettivi stagionali per lottare alla conquista della maglia bianca, deve ...