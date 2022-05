GFVip, nuovo amore per Selvaggia Roma: le dolci dediche (Di lunedì 2 maggio 2022) Selvaggia Roma l’abbiamo conosciuta a Tempation Island quando partecipò con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Successivamente, la ragazza è approdata al Grande Fratello Vip e lì si è messa totalmente a nudo. Ad oggi, la giovane si è allontanata dalla tv ma ha aperto il suo cuore ad un nuovo amore. nuovo amore per Selvaggia: ecco L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 maggio 2022)l’abbiamo conosciuta a Tempation Island quando partecipò con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Successivamente, la ragazza è approdata al Grande Fratello Vip e lì si è messa totalmente a nudo. Ad oggi, la giovane si è allontanata dalla tv ma ha aperto il suo cuore ad unper: ecco L'articolo

IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo avvistato (di nuovo) insieme alla sua ex dopo la rottura con Lulù Selassié Mentre Ambra… - amici_e_gfvip : RT @bisbilapolemica: per questo secondo atto avremo di nuovo l’unfollow gate ma con diversi protagonisti?chi lo sa silvia - blogtivvu : La ex fidanzata di Manuel Bortuzzo spunta di nuovo: chi è Federica Pizzi e perché si sono lasciati - stanzasingola2 : NUNZIETTO MIO L’ANNO PROSSIMO O GFVIP O NUOVO GIUDICE AD AMICI DECIDI TI METTO DAVANTI A DUE POSSIBILITÀ - blogtivvu : L’ex del Grande Fratello Vip nuovo tronista di Uomini e Donne in chiave famosa? Parla il diretto interessato… -