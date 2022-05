ilblogdelpapa : -@Pontifex_it ha ricevuto in Udienza: S.E. Mons. Arnaldo Catalan, Arcivescovo tit. di Apollonia, Nunzio Apostolico… - NandoPiscopo1 : @Alezzzzio7 @letMoncadacook @AntoVitiello Ma che discorso è? ?? Hanno giocato in Italia 200 anni fa, poco, ed erano… -

Tiscali

I gol, per la squadra di casa, sono stati realizzati da Paulinho al 18' pt eal 6' st. Il Bayer Leverkusen, dunque, è sempre terzo - ma da solo - con 58 punti, l'Eintracht Francoforte 11/o a ...A proposito di: anonimo a Roma, devastante in. Come è possibile 'In giallorosso aveva Dzeko davanti, era giovane e ogni volta che giocava si trasformava in un esame. Quando c'è stata ... Germania: Schick fa volare il Leverkusen, 2-0 all'Eintracht I gol, per la squadra di casa, sono stati realizzati da Paulinho al 18' pt e Schick al 6' st. Il Bayer Leverkusen, dunque, è sempre terzo - ma da solo - con 58 punti, l'Eintracht Francoforte 11/o a ...VOLTERRA: L'assessora Viola Luti sarà in Germania per la settimana dedicata a Volterra dalla cittadina tedesca: "Rafforziamo il legame tra le comunità" ...