Gasperini | «Alcuni giocatori sono stati fantastici | ma il tempo passa»

(Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole del tecnico dell’Atalanta ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni L’allenatore dell’Atalantaè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Salernitana: di seguito le sue parole. Quattro vittorie su diciotto a Bergamo: è un dato che la colpisce, c’è una spiegazione? “Tante. Non sto qui a elencarle tutte, c’è una disparità notevole fra quello che abbiamo fatto fuori casa e quelle in casa. Poi cigare come quelle di questa sera dove attacchi a lungo ma non riusciamo a essere concreti, a finalizzare. Andiamo sotto quasi subito, questa è una spiegazione tecnica“. Parecchie partite che avete perso, in casa, siete andati sotto… “Anche nelle altre stagionisuccesse tante partite dove siamo andati sotto. Noi abbiamo perso la capacità, la sicurezza ...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana: "Siamo una squadra che sta cercando di dare tutto ciò che ha, non gli ..." Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ... Ovvio che però serate come stasera non dipendono da questo, ma solo da noi.