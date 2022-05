Gaetano Cerrito | l’uomo dell’Altra Italia | a Villa Doria d’Angri la prima presentazione del videolibro

(Di lunedì 2 maggio 2022) Sarà, la struttura storico-artistica di Posillipo, sede dell’Università Parthenope, a inaugurare mercoledì 11 maggio, alle ore 10, il ciclo di presentazioni del video/libro “de L’Altra. Quarant’anni di successi tra discese e risalite”. Le tappe successive saranno:lunedì 16 maggio, alle ore17,30, al Circolo Nazionale di Caserta in piazza Dante;mercoledì 18 maggio, alle ore 18, nell’aula consiliare del Comune di Cellole;venerdì 22 luglio, alle ore 20,30, nell’Auditorium della Chiesa di San Francesco a Baia Domizia. Altri incontri, in date ancora da definire, si svolgeranno a Formia, Gaeta, Terracina, Latina e Roma. Tema del, come dice il titolo, la battaglia ultradecennale portata avanti, tra ...

Sarà in vendita da mercoledì 27 aprile (online e nelle edicole della terra di Lavoro) il videolibro 'Gaetano Cerrito, l'uomo de L'Altra Italia. Quarant'anni di successi tra discese e risalite'. Si tratta, si legge nella nota di copertina, di 'una storia vera del merito, una storia di grande fascino'. Tema del videolibro, come dice il titolo, la battaglia ultradecennale portata avanti, tra successi e sconfitte, in un continuo alternarsi di "discese e risalite" da Gaetano Cerrito. Petizione sulla salvaguardia del mare del golfo di Gaeta, Baia Domizia e Baia Felice, lanciata dall'associazione amici de "l'altra Italia" presieduta dal noto attivista Gaetano Cerrito e dall'associazione "Golfo Vivo" presieduta da