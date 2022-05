Frasi blasfeme e crocifissi rotti: denunce ai baby vandali (Di lunedì 2 maggio 2022) Un gruppo di minorenni si è introdotto in una scuola media di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l’ha brutalmente vandalizzata. I danni riguardano principalmente alcuni crocifissi distrutti e i muri di alcune aule ora ricoperti di scritte sataniche e blasfeme. baby vandali: partono le denunce per le Frasi blasfeme I baby vandali, alcuni dei quali con meno 14 anni, hanno deciso di postare sui social media i video dei loro atti vandalici. La polizia è poi riuscita ad identificare i membri del gruppo i quali, per accertante le responsabilità, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) Un gruppo di minorenni si è introdotto in una scuola media di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l’ha brutalmentezzata. I danni riguardano principalmente alcunidistrutti e i muri di alcune aule ora ricoperti di scritte sataniche e: partono leper le, alcuni dei quali con meno 14 anni, hanno deciso di postare sui social media i video dei loro attici. La polizia è poi riuscita ad identificare i membri del gruppo i quali, per accertante le responsabilità, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni, ...

