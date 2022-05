Francesca De André | il post che allarma | “Ho subito una violenza fisica…”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 maggio 2022)Deha pubblicato unsu Instagram che ha fatto preoccupare i fan dell’ex gieffina: «Hounafisica, sono in condizioni tragiche» «Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto» sono queste le parole usate daDerivolte ai suoi fan precisando che si trova in «tragiche condizioni psicofisiche».ha scritto in una story pubblicata su Instagram: «Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovato e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire», si legge nel. «Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ...