Firenze: al Teatro di Cestello Luca Giacomelli Ferrarini con «InCanto» celebra Walt Disney (Di lunedì 2 maggio 2022) Sul palco anche Francesca Longhin e Diletta Marzano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 maggio 2022) Sul palco anche Francesca Longhin e Diletta Marzano L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: al Teatro di Cestello Luca Giacomelli Ferrarini con «InCanto» celebra Walt Disney - iltirreno : ?? IL 'CASO ORSINI' E LE PAROLE DI NARDELLA - Dopo il no del Goldoni di Livorno, il prof filo-putiniano ospite fisso… - HenrikNanasi : 'Le scelte agogiche creano un perfetto ritmo teatrale, così da far fluire la musica ora serrata, ora languente nell… - Blu_di_Russia : RT @paolonori: Posso essere un derviscio, uno ioghi, un marziano o quel che si vuole, non un soldato di riserva della fanteria. Velimir Ch… - canablach : RT @paolonori: Posso essere un derviscio, uno ioghi, un marziano o quel che si vuole, non un soldato di riserva della fanteria. Velimir Ch… -