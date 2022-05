Fiorentina, lady Venuti: 'Offese troppo gravi sui social, pronta denuncia' (Di lunedì 2 maggio 2022) FIRENZE - Augusta Lezzi, la fidanzata del giocatore della Fiorentina, Lorenzo Venuti , ha messo a conoscenza gli utenti del suo profilo Instagram di una serie di insulti che sono stati rivolti sui ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022) FIRENZE - Augusta Lezzi, la fidanzata del giocatore della, Lorenzo, ha messo a conoscenza gli utenti del suo profilo Instagram di una serie di insulti che sono stati rivolti sui ...

