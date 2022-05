Fiorello si “tuffa” | Ma non è sicuro che lei lo abbia “salvato”

Leggi su newstv

(Di lunedì 2 maggio 2022) Riesce a coniugare la verve comica, con le capacità musicali.è un personaggio iconico in Italia. Ma lei non è da meno… Probabilmente lo showman più apprezzato e carismatico d’Italia. Ogni suo programma è un grande successo, i suoi sketch esilaranti e le sue imitazioni azzeccatissime. Parliamo, ovviamente di Rosarioci ha provato? (web source)Quasi 62enne, tutti ricordiamo la sua coda di cavallo nella conduzione della trasmissione “Karaoke”. In realtà, inizia a divertire già molti anni prima, alla fine degli anni ’70, quando, neanche maggiorenne, inizia a lavorare in alcuni villaggi turistici Valtur. Riesce a coniugare la verve comica, con le capacità musicali. Infatti lavora a Radio Deejay e si specializza in alcune trasmissioni dal taglio musicale, come il Festivalbar. Dalla metà degli anni ’90 inizia a ...