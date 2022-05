Sanson538 : Finlandia annulla contratto russo per centrale nucleare - Ultima Ora - ANSA - GdB_it : Finlandia annulla contratto russo per centrale nucleare - iconanews : Finlandia annulla contratto russo per centrale nucleare -

Agenzia ANSA

La società energetica finlandese Fennovoima ha annunciato di aver annullato un accordo con la società statale russa Rosatom per la centrale nucleare di Hanhikivi 1. Lo riporta il quotidiano finnico ...Perfino lae la Svezia hanno rinunciato alla loro tradizionale neutralità. Oggi, non che ... Putinl'assalto all'acciaieria Azovstal:... L'annuncio del ministro della Difesa russo in ... Finlandia annulla contratto russo per centrale nucleare - Mondo ROMA – La società energetica finlandese Fennovoima ha cancellato il contratto con la società di stato russa Rosatom per la realizzazione di Hanhikivi 1, una centrale nucleare pensata per fornire circa ...(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La società energetica finlandese Fennovoima ha annunciato di aver annullato un accordo con la società statale russa Rosatom per la centrale nucleare di Hanhikivi 1. Lo riporta ...