Fiat - La Campagnola del terzo millennio ideata da un appassionato

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nonostante l'inarrestabile moda di Suv e crossover, le vere fuoristrada, fedeli alle linee di un tempo, esercitano ancora un grande fascino. E se la Mercedes Classe G e la Land Rover Defender, pur non rinunciando alle loro pregevoli doti in off-road, sono ormai dei mezzi di lusso, vetture come la Jeep Wrangler, la Ford Bronco e la Suzuki Jimny consentono ancora di godersi un'esperienza di guida spartana ma divertente. Tra queste 4x4, tuttavia, manca all'appello un grande classico, rimasto nel cuore di tanti appassionati: la. Ecco perché Tommaso D'Amico, un architetto abruzzese con la passione del car design, ha immaginato una riedizione moderna dell'auto, che potete ammirare nei rendering qui pubblicati e sul suo account Instagram (tda automotive). Forme classiche. La calandra, come i più attenti noteranno, riprende le forme originali ...

