Festa della Mamma | il regalo solidale è l’Azalea della ricerca

(Di lunedì 2 maggio 2022) Domenica 8 maggio, in occasionedi Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere itori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. In 38 anni di vitaè diventata il simbolo di questa ricorrenza, un fiore speciale da regalare allae a tutte le donne, una preziosa alleata per la salute al femminile che ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di ...