Federica Stufi nuova centrale del Volley Bergamo 1991 | “Fantastico tornare qui”

(Di lunedì 2 maggio 2022)vestirà la maglia del. Lafiorentina, classe 1988, arriva da Cuneo al termine di una stagione che l’ha vista tra le migliori nelle classifiche di rendimento del suo ruolo. L’atleta toscana, che nel suo palmares conta la vittoria di una Coppa Italia e una Champions League, torna adopo la sua prima esperienza orobica nella stagione 2013-2014: “Una sfida e una gioiain un posto dove sono stata bene e dove ho un pezzetto del mio cuore. Per mesignifica fare della bella pallavolo e ritrovare persone a cui sono rimasta legata. Solo poche settimane fa sono stata qui da avversaria e mi ha colpito rivedere al Palazzetto i tifosi storici che ci ...

Volleyball_it : Bergamo: Torna la centrale Federica Stufi by - 5h4k3 : RT @thevolleynews: Federica Stufi a Bergamo: 'Una sfida e una gioia tornare dove ho iniziato' - - bergamo1991 : Iniziamo la settimana con una bellissima novità: Federica Stufi vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 ?? L’atlet… - thevolleynews : Federica Stufi a Bergamo: 'Una sfida e una gioia tornare dove ho iniziato' - - Federica_2311 : @LuTheReader @_comedincanto @simplytheworst8 Speriamo che ad un certo punto la gente si stufi fi rompere i coglioni -

Tra le giocatrici che non vestiranno più la maglia di Cuneo c'è la centrale che ha affidato ai social un messaggio carico di affetto e riconoscenza nei confronti della sua ormai ex ... Bernardo Cuneo: Elisa Zanette, a Novara nella passata stagione, che nel 2019 da igorina conquistò la CEV Champions League e Noemi Signorile, che vestì la maglia novarese nelle ... La centrale, grande protagonista dell'ottima stagione appena conclusa dalla Bosca con la sua esperienza e la sua grinta, dice addio a Cuneo e (soprattutto) alle sue montagne.