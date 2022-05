Fast & Furious 10: Justin Lin ha abbandonato per contrasti con Vin Diesel: "Ha rinunciato a milioni di dollari (Di lunedì 2 maggio 2022) Justin Lin ha abbandonato il set di Fast & Furious 10 a causa di sopraggiunte difficoltà con Vin Diesel: 'Non ho mai visto nulla del genere', ha detto un produttore. Justin Lin ha abbandonato il set di Fast & Furious 10 per difficoltà sopraggiunte con Vin Diesel, principale star del franchise. In particolare, l'atteggiamento di Diesel sul set avrebbe costretto il regista a lasciare il progetto. A quanto pare, sarebbe questo il motivo dell'abbandono del set di Fast & Furious 10 da parte del regista Justin Lin. Un produttore veterano non coinvolto in Fast ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 maggio 2022)Lin hail set di10 a causa di sopraggiunte difficoltà con Vin: 'Non ho mai visto nulla del genere', ha detto un produttore.Lin hail set di10 per difficoltà sopraggiunte con Vin, principale star del franchise. In particolare, l'atteggiamento disul set avrebbe costretto il regista a lasciare il progetto. A quanto pare, sarebbe questo il motivo dell'abbandono del set di10 da parte del registaLin. Un produttore veterano non coinvolto in...

