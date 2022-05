Fantasma emerge da una bambola e insegue un gatto | il video del momento terrificante filmato dalla telecamera

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 maggio 2022) Da sempre e da ogni parte del mondo arrivano notizie su eventi paranormali: visioni di fantasmi, spiriti o defunti che, nella loro inspiegabilità, possono affascinare o spaventare. Una nuova testimonianza arriva da una donna, Kathy Gallinger, che ha affermato di aver catturato in unl’esattoin cui unè emerso da unanel seminterrato della sua casa in Canada. Le telecamere hanno ripreso l’accaduto Il protagonista di questa vicenda è ildella donna, Salem, che nelviene ritratto di fronte a un paio di bambole appartenute alla mamma di Kathy, risalenti agli anni ’50. Le telecamere a circuito chiuso mostrano Salem intento a fissare intensamente le bambole, quando da una di loro si innalza una “nebbia nera” che si sposta in direzione ...