Fabio Palotti, il mistero dell'operaio morto alla Farnesina: 'Un funzionario sentì gridare 'aiuto'' (Di lunedì 2 maggio 2022) Un funzionario della Farnesina mercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19 sentì un uomo gridare 'aiuto' . Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 maggio 2022) Unmercoledì 27 aprile tra le 18.25 e le 19un uomo' . Furono allertati i carabinieri del drappello interno al ministero che però non individuarono ...

lucianonobili : 1221 nel 2021 218 dall’inizio del 2022 Sono i numeri, semplicemente inaccettabili, dei morti sul lavoro in Italia.… - chedisagio : La notizia del giorno, secondo me, è la storia di Fabio Palotti, morto mentre riparava un ascensore alla Farnesina,… - fanpage : Fabio Palotti finiva il turno di lavoro alle 22. Aveva un badge come ospite e il suo documento era stato trattenuto… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Fabio Palotti finiva il turno di lavoro alle 22. Aveva un badge come ospite e il suo documento era stato trattenuto all’ingres… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Fabio Palotti finiva il turno di lavoro alle 22. Aveva un badge come ospite e il suo documento era stato trattenuto all’ingres… -