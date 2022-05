F1, Wolff: “Non riusciamo a sbloccare il potenziale di questa Mercedes” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tante difficoltà in questa nuova stagione di F1 per la Mercedes. Il direttore esecutivo del team, Toto Wolff, ha così parlato come riportato da GPFans: “Abbiamo delle idee in testa su come sviluppare la macchina nelle prossime gare. Non direi che il concetto di base della W13 sia sbagliato, ma non riusciamo a farlo funzionare. E’ come se il potenziale della macchina fosse bloccato e per questo ci troviamo in una condizione tutt’altro che ottimale rispetto ai nostri avversari“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Tante difficoltà innuova stagione di F1 per la. Il direttore esecutivo del team, Toto, ha così parlato come riportato da GPFans: “Abbiamo delle idee in testa su come sviluppare la macchina nelle prossime gare. Non direi che il concetto di base della W13 sia sbagliato, ma nona farlo funzionare. E’ come se ildella macchina fosse bloccato e per questo ci troviamo in una condizione tutt’altro che ottimale rispetto ai nostri avversari“. SportFace.

