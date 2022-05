Esonerato Mazzarri | il Cagliari ha già scelto il sostituto!

(Di lunedì 2 maggio 2022) L’incubo retrocessione sta diventando realtà per ildi Giulini che, come, l’anno scorso, si trova in una situazione davvero al limite. Le recenti prestazioni hanno fatto precipitare la squadra sarda a pochi passi dal terzultimo posto e con lo scontro diretto da giocare domenica prossima contro la Salernitana. WalterAlla luce, soprattutto, della sconfitta contro l’Hellas Verona, Giulini ha deciso di correre ai ripari ed esonerare il tecnico Walterper queste ultime tre giornate. Al suo posto sarà promosso dalla Primavera Agostini, alla prima vera esperienza in A e con grandi responsabilità da andarsi a prendere.

DiMarzio : #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - fausto519 : Mazzarri esonerato, @FutboIOOC vi prego cercate la clip dove cassano lo elogiava - gvesvs : RT @omeprazolo_: AHIA MAZZARRI ESONERATO - sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri sarà esonerato: Agostini verso la promozione dalla Primavera: Il club sardo ha deciso di cambiar… - sportli26181512 : Cagliari: esonerato Mazzarri: Tira aria di ribaltone a Cagliari. Il club sardo ha annullato l'allenamento previsto… -

IN AGGIORNAMENTOIn caso di separazione, il Cagliari potrebbe richiamare Semplici,proprio per far posto a, ma ancora legato contrattualmente al club. Le prossime ore chiariranno tutto con un ...Esonero Mazzarri – Dopo le ultime indiscrezioni e punti interrogativi, il Cagliari potrebbe valutare l’idea di trattenere Mazzarri fino al termine della stagione. Ore calde ad Asseminello, ma ...Sembra ormai questione di tempo l’esonero di Walter Mazzarri. La squadra non si allenerà oggi come inizialmente programmato, mentre il tecnico va verso l’addio. Pronto a rilevare la panchina il ...