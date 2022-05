"Era una minaccia all'Italia". Lavrov, ciò che nessuno aveva notato: la bomba della Maglie (Di lunedì 2 maggio 2022) La frase di Sergej Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler e il paragone con Volodymyr Zelensky non sono un caso. Per Maria Giovanna Maglie l'uscita del ministro degli Esteri russo durante Zona Bianca è stata ben pensata. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, la giornalista si dice certa che dietro ci sia un chiaro messaggio all'Italia. Più nel dettaglio, nella puntata di lunedì 2 maggio andata in onda su La7, la Maglie afferma che le minacce di Lavrov erano destinate a una opinione pubblica, quella Italiana, che "si divide molto e arriva anche a posizioni estreme come quelle del professor Alessandro Orsini". Lo scopo del fedelissimo di Vladimir Putin era dunque quello di trovare, in una tv Italiana, "terreno fertile basandosi forse su questo forte istinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) La frase di Sergejsulle origini ebraiche di Hitler e il paragone con Volodymyr Zelensky non sono un caso. Per Maria Giovannal'uscita del ministro degli Esteri russo durante Zona Bianca è stata ben pensata. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, la giornalista si dice certa che dietro ci sia un chiaro messaggio all'. Più nel dettaglio, nella puntata di lunedì 2 maggio andata in onda su La7, laafferma che le minacce dierano destinate a una opinione pubblica, quellana, che "si divide molto e arriva anche a posizioni estreme come quelle del professor Alessandro Orsini". Lo scopo del fedelissimo di Vladimir Putin era dunque quello di trovare, in una tvna, "terreno fertile basandosi forse su questo forte istinto ...

