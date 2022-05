**Energia: su inceneritore Draghi tira dritto, no scorporo norma chiesto da M5S** (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stato il premier Mario Draghi a tenere il punto in Consiglio dei ministri, respingendo la richiesta del Movimento 5 Stelle di scorporare la norma sull'inceneritore a Roma, un no -quello del presidente del Consiglio- che avrebbe spinto il Movimento a non votare il dl aiuti e energia. Sulla possibilità di scorporare la norma, contenuta nell'articolo 13 del dl, avrebbero convenuto anche altri ministri, compreso -riportano fonti presenti alla riunione- il ministro della Cultura Dario Franceschini. Ma Draghi avrebbe tenuto il punto, tenendo dentro la norma. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stato il premier Marioa tenere il punto in Consiglio dei ministri, respingendo la richiesta del Movimento 5 Stelle di scorporare lasull'a Roma, un no -quello del presidente del Consiglio- che avrebbe spinto il Movimento a non votare il dl aiuti e energia. Sulla possibilità di scorporare la, contenuta nell'articolo 13 del dl, avrebbero convenuto anche altri ministri, compreso -riportano fonti presenti alla riunione- il ministro della Cultura Dario Franceschini. Maavrebbe tenuto il punto, tenendo dentro la

mariagrazialeg2 : RT @sissiisissi2: il M5S, in CDM, si è astenuto dal voto sul dl aiuti e energia. Dietro la scelta,la norma che 'apre' al termovalorizzatore… - infoitinterno : Energia: M5S non vota dl in Cdm contro inceneritore Roma - giorgiovascotto : RT @Adnkronos: La decisione #M5S in polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un #inceneritore a Roma. - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: La decisione #M5S in polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un #inceneritore a Roma. - Adnkronos : La decisione #M5S in polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un #inceneritore a Roma. -