Energia: Draghi, 'bonus erogato da datori lavoro, poi recuperano a primo pagamento imposta' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Come verrà erogato il pagamento del bonus per i redditi più bassi una tantum, contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? "Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile". Lo chiarisce il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Come verràildelper i redditi più bassi una tantum, contenuta nel dl approvato oggi dal Cdm? "Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno idiad erogarlo, che lo recupereranno aldiutile. Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati alutile". Lo chiarisce il premier Marioin conferenza stampa.

