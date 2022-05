Energia: Calenda, 'M5S boicotta Paese, basta non se ne può più' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Non se ne può più. Dopo lo scempio di Roma, dopo i disastri sull'Energia, in mezzo a una guerra questi inetti perdigiorno continuano a boicottare il Paese senza mai offrire una soluzione. Cancellarli. Ma subito". Così Carlo Calenda su twitter dopo che i 5 Stelle non hanno votato il dl Aiuti in Cdm per contrarietà al termovalorizzatore di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Non se ne può più. Dopo lo scempio di Roma, dopo i disastri sull', in mezzo a una guerra questi inetti perdigiorno continuano are ilsenza mai offrire una soluzione. Cancellarli. Ma subito". Così Carlosu twitter dopo che i 5 Stelle non hanno votato il dl Aiuti in Cdm per contrarietà al termovalorizzatore di Roma.

