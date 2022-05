Ecco come la nuova allerta Covid in Cina cambia lo scenario della lotta alla pandemia (Di lunedì 2 maggio 2022) Cauda (Gemelli): “Quello che sta accadendo in Oriente dimostra che, tra varianti e disparità nella vacCinazione, gli effetti globali del virus non sono sotto controllo. Un monito all’Occidente” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 2 maggio 2022) Cauda (Gemelli): “Quello che sta accadendo in Oriente dimostra che, tra varianti e disparità nella vaczione, gli effetti globali del virus non sono sotto controllo. Un monito all’Occidente”

NicolaPorro : ?? Ecco come l’#inflazione svuota i nostri conti correnti???? - silvia_sb_ : Fridrikkson lavora per l’emittente di proprietà del ministero della difesa di Mosca. Nega la guerra. Ecco come vien… - pisto_gol : #DeLaurentiis annuncia #kvaratskhelia al Napoli ecco chi è e come gioca - 10also10v2 : @Jo_fer7 @AntonelloFilip3 @teologo_il @Gaiagioialiber1 @ProfCampagna come era la storia di parlare delle cose che s… - OnTheWallsOf : @matteorenzi Ecco, come titolo non avrei proprio usato 'IL MOSTRO'. Però c'è quasi una sillaba uguale. -