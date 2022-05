E’ una parola che usiamo tutti i giorni senza sapere esattamente cosa significhi | Ecco da dove proviene (Di lunedì 2 maggio 2022) OK! questa semplice parola composta da due lettere è entrata ormai nel nostro linguaggio quotidiano, e la utilizziamo per indicare che tutto va bene. E’ interessante però sapere da dove arriva questa parola, ma soprattutto cosa accadeva quando si pronunciava. Il vocabolario Treccani la definisce “sigla statunitense che indica approvazione, consenso, equivalente all’italiano “sta bene, L'articolo E’ una parola che usiamo tutti i giorni senza sapere esattamente cosa significhi Ecco da dove proviene proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 2 maggio 2022) OK! questa semplicecomposta da due lettere è entrata ormai nel nostro linguaggio quotidiano, e la utilizziamo per indicare che tutto va bene. E’ interessante peròdaarriva questa, ma soprattuttoaccadeva quando si pronunciava. Il vocabolario Treccani la definisce “sigla statunitense che indica approvazione, consenso, equivalente all’italiano “sta bene, L'articolo E’ unachedada CheSuccede.it.

Pontifex_it : San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagoni… - IlContiAndrea : Che bravo, che bravo. Un artista raffinato, dosa perfettamente ogni singola parola, cercando di trasmettere emozion… - AlexBazzaro : #Landini insiste col “vacciniamo tutto il mondo”. Non una parola sui lavoratori che non ha difeso. Muto sulle discr… - andreapiana13 : L'analisi fattuale. Aspetti sto effettuando una analisi fattuale sulla parola più adatta. - Enzo51387079 : Floris sei la dimostrazione di un giornalista tipico italiano. Ti hanno chiuso Ballarò non una parola di sdegno, an… -