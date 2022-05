“È tutto confermato”. Amadeus, la voce era nell’aria. Ma ora c’è la certezza con tanto di dettagli (Di lunedì 2 maggio 2022) Ora c’è anche la conferma e per Amadeus la soddisfazione è sempre più grande. Il conduttore televisivo, che sarà anche direttore artistico per altre due edizioni del Festival di Sanremo, è un punto di riferimento della Rai, che ormai punta tutto sulle sue qualità professionali. E infatti proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia molto importante che ribadisce, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che Amedeo Sebastian è un perno della tv pubblica e lo continuerà ad essere anche in futuro. Lo scorso 16 aprile, ultimo giorno in cui i vip hanno giocato a ‘I Soliti Ignoti’ prima dei concorrenti non famosi, c’è stato uno sketch tra Amadeus e Leonardo Pieraccioni. Ama ha detto: “Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa”. Poi Pieraccioni ha commentato: “Quelli sani di mente, non come noi?”. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) Ora c’è anche la conferma e perla soddisfazione è sempre più grande. Il conduttore televisivo, che sarà anche direttore artistico per altre due edizioni del Festival di Sanremo, è un punto di riferimento della Rai, che ormai puntasulle sue qualità professionali. E infatti proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia molto importante che ribadisce, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che Amedeo Sebastian è un perno della tv pubblica e lo continuerà ad essere anche in futuro. Lo scorso 16 aprile, ultimo giorno in cui i vip hanno giocato a ‘I Soliti Ignoti’ prima dei concorrenti non famosi, c’è stato uno sketch trae Leonardo Pieraccioni. Ama ha detto: “Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa”. Poi Pieraccioni ha commentato: “Quelli sani di mente, non come noi?”. A ...

AlfredoPedulla : Tutto confermato: #Giulini sta per esonerare #Mazzarri e gli prolungherà il contratto fino al 2024! Penale in caso… - PaulDeFraia : @CottarelliCPI E' una cosa nota, fu detto da Hans Frank (indagine del 1931), lo stesso Hitler cancellò i suoi legam… - bhdidlwt : @94RockRry niente è confermato può essere tutto e può essere niente - obvae_ : RT @suscettibilee: raga è confermato che si vota solo con sms quindi assicuratevi di aver sbloccato tutto - CosenzaChannel : Consegnate le liste per l’assemblea provinciale. Il favorito alla segreteria: “Ringrazio Monaco per il passo indiet… -