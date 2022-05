Draghi in conferenza stampa con i ministri: "Chiedo scusa siamo tutti maschi" (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "Inizio scusandomi per il fatto che siamo tutti maschi", le parole del presidente del consiglio Draghi nel corso della conferenza stampa a Chigi. / Palazzo Chigi Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 02 maggio 2022 "Iniziondomi per il fatto che", le parole del presidente del consiglionel corso dellaa Chigi. / Palazzo Chigi

ilfoglio_it : ?? Draghi: “L'intervista di Lavrov? Senza contraddittorio, è stato un comizio. Non un granché”. La diretta della con… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell’Economia Franco, il Ministro della Transizione ecologi… - repubblica : Draghi in conferenza stampa su Lavrov: 'Parole aberranti e oscene. Un comizio senza contraddittorio' - rosapensierosa : @RaiNews non è la prima volta che troncate la diretta di una conferenza del Premier sull’ultima domanda per far ria… - lalojimjuarez : RT @Palazzo_Chigi: Conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell’Economia Franco, il Ministro della Transizione ecologica Ci… -