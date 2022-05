Draghi: “Bonus di 200 euro per i redditi fino a 35mila euro. Risorse da tassa su extraprofitti delle aziende dell’energia” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Approviamo un importante provvedimento di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani. Si tratta di un Bonus di 200 euro per i redditi fino a 35mila euro“. Ad annunciarlo è stato Mario Draghi nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri di oggi. La misura, secondo il presidente del Consiglio, “aiuta le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti dell’inflazione”. Tutti i provvedimenti inseriti nel cosiddetto “decreto aiuti” vengono coperti da “un incremento della tassa sui profitti eccezionali accumulati in questi mesi delle aziende dell’energia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) “Approviamo un importante provvedimento di sostegno aidi 28 milioni di italiani. Si tratta di undi 200per i“. Ad annunciarlo è stato Marionella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri di oggi. La misura, secondo il presidente del Consiglio, “aiuta le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti dell’inflazione”. Tutti i provvedimenti inseriti nel cosiddetto “decreto aiuti” vengono coperti da “un incremento dellasui profitti eccezionali accumulati in questi mesi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

