Domenica In | Teo Teocoli si sfoga contro Maurizio Costanzo | “Mi ha escluso” Mara Venier lo fa chiamare in diretta | “Teo | io non ce l’ho con te”

Teo Teocoli, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato a lungo della sua carriera, che, al momento, sta attraversando un periodo di crisi. Da tempo, infatti, gli inviti in televisione scarseggiano, con sommo rammarico da parte di Teocoli. Il comico e presentatore ha poi ricordato i suoi successi: "Ho fatto così tanti programmi che sono diventati cult, come ad esempio Scherzi a parte". Quindi ha colto l'occasione per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, manifestando il suo dispiacere per non essere stato preso in considerazione da un grande della tv: "Ora c'è il 40° anniversario del Maurizio Costanzo show e non sono stato invitato", ha detto Teocoli. Al che Mara Venier ha chiesto spiegazioni.

