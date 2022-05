Dl energia: nel Cdm volano gli stracci fra il Pd ed il M5s che chiede l’immediato stralcio della norma che autorizza l’inceneritore e Roma (Di lunedì 2 maggio 2022) Con una guerra alle porte di casa, una crisi economica che di qui a poco – complice l’ormai nota equazione spread=debito pubblico – rischia di rigettare nel buio il Paese intero, quella che (fino ad oggi a ‘parole’) dovrebbe rappresentare una garanzia di governo, come la coalizione M5s-Pd, è invece letteralmente esplosa. A scatenare le proteste dei pentastellati, una norma interna al decreto che autorizza la realizzazione dell’inceneritore a Roma Il ‘dramma’ si è consumato nel Cdm di questa sera, quando ha avuto luogo la votazione relativa al dl aiuti ed energia, alla quale non ha preso parte il M5S. Questi ultimi hanno infatti deciso di non appoggiare il decreto in quanto, all’interno, vi è la norma che consente alla Capitale di poter realizzare un inceneritore. M5s, il capo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) Con una guerra alle porte di casa, una crisi economica che di qui a poco – complice l’ormai nota equazione spread=debito pubblico – rischia di rigettare nel buio il Paese intero, quella che (fino ad oggi a ‘parole’) dovrebbe rappresentare una garanzia di governo, come la coalizione M5s-Pd, è invece letteralmente esplosa. A scatenare le proteste dei pentastellati, unainterna al decreto chela realizzazione delIl ‘dramma’ si è consumato nel Cdm di questa sera, quando ha avuto luogo la votazione relativa al dl aiuti ed, alla quale non ha preso parte il M5S. Questi ultimi hanno infatti deciso di non appoggiare il decreto in quanto, all’interno, vi è lache consente alla Capitale di poter realizzare un inceneritore. M5s, il capo ...

