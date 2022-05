Dl Energia, Draghi: “Un provvedimento articolato, per difendere il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese” (Di lunedì 2 maggio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, si è da poco concluso il Cdm che ha licenziato l’atteso Decreto Energia, attraverso una votazione che ha anche rimarcato un forte strappo tra il M5s ed il Pd. Draghi commenta l’esito dell’ok al Dl Energia del Cdm, cercando di oscurare così il disastroso rapporto interno alla maggioranza Così, per l’ennesima volta, onde evitare che le attenzioni finiscano per focalizzarsi sulla fragilità di una maggioranza che senza la presenza ‘pragmatica’ dello stesso Draghi ci avrebbe già condotto alla rovina totale, il premier ha deciso di commentare l’esito del voto, per deviare l’attenzione dei media sul contemporaneo, dettato dall’esigenza di trovare il nodo di affrancarci dalla dipendenza energetica russa, senza però patire conseguenze ancora più amare di quelli sin qui ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, si è da poco concluso il Cdm che ha licenziato l’atteso Decreto, attraverso una votazione che ha anche rimarcato un forte strappo tra il M5s ed il Pd.commenta l’esito dell’ok al Dldel Cdm, cercando di oscurare così il disastroso rapporto interno alla maggioranza Così, per l’ennesima volta, onde evitare che le attenzioni finiscano per focalizzarsi sulla fragilità di una maggioranza che senza la presenza ‘pragmatica’ dello stessoci avrebbe già condotto alla rovina totale, il premier ha deciso di commentare l’esito del voto, per deviare l’attenzione dei media sul contemporaneo, dettato dall’esigenza di trovare il nodo di affrancarci dalla dipendenza energetica russa, senza però patire conseguenze ancora più amare di quelli sin qui ...

