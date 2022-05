Dl aiuti per famiglie e imprese, la bozza: verso il bonus bollette retroattivo, proroga del Superbonus (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riferiscono le prime indiscrezioni, la bozza del documento del Dl aiuti, arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso, proporrà al governo Draghi importanti interventi su bollette, aiuti alle famiglie e imprese. Dopo la proroga fino all’8 luglio degli sconti sulle accise dei carburanti, deciso del Consiglio dei ministri della mattinata di oggi 2 maggio, ora l’esecutivo è impegnato nelle prossime misure per contenere i rincari energetici. Il rinnovo del taglio delle bollette, un bonus sociale retroattivo, aiuti per gli affitti e trasporti pubblici sono alcuni degli interventi previsti dai 50 articoli della bozza del documento che potrebbe essere approvato tra ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riferiscono le prime indiscrezioni, ladel documento del Dl, arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso, proporrà al governo Draghi importanti interventi sualle. Dopo lafino all’8 luglio degli sconti sulle accise dei carburanti, deciso del Consiglio dei ministri della mattinata di oggi 2 maggio, ora l’esecutivo è impegnato nelle prossime misure per contenere i rincari energetici. Il rinnovo del taglio delle, unsocialeper gli affitti e trasporti pubblici sono alcuni degli interventi previsti dai 50 articoli delladel documento che potrebbe essere approvato tra ...

