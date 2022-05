giornaleradiofm : Dl aiuti: Franco,garanzie prestiti estese al 31 dicembre - iconanews : Dl aiuti: Franco,garanzie prestiti estese al 31 dicembre - fisco24_info : Dl aiuti: Franco,garanzie prestiti estese al 31 dicembre: Tramite Sace - andreadortenzio : Dl aiuti: Franco,garanzie prestiti estese al 31 dicembre - #banche Economia - ANSA - FraHammers : #Draghi illustra il nuovo decreto aiuti: Franco e Giorgetti i ministri seduti più vicini a lui. E sono anche i due… -

PMI.it

ha spiegato che il Governo ha "trasposto in normativa italiana quell definita dalla Ue nel nuovo 'temporary framework'". .Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Daniele, che ha aggiunto: "Abbiamo esteso anche al ... Misure per più indipendenza gas russo Il decreto"si estende in molte aree: approviamo ... Decreto Aiuti, Franco: prudenza per evitare nuova recessione una misura che consente di aiutare le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti di inflazione. Questo si ottiene aumentando la tassa sui profitti energetici delle aziende”. A tal proposito, il ...Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Franco ha spiegato che il Governo ha "trasposto in normativa italiana quell definita ...