Dl aiuti, Draghi “Misure per proteggere gli italiani” (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sugli aiuti senza il voto di M5s in dissenso per l'inceneritore di Roma. Le obiezioni dei grillini, però, non hanno modificato le decisioni. I sussidi per le famiglie e le imprese saliranno a 14 miliardi (doppio del previsto) con un intervento anche su Iva e accise fino all'8 luglio. Saranno finanziati dall'aumento della tassazione degli extraprofitti realizzati dalle società del settore energetico Ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, vengono rimborsati i costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro al giorno pro-capite. A questo scopo, il Fondo per le emergenze nazionali sarà incrementato di 58,5 milioni per il 2022. Sono queste in buona sostanza le decisioni più importanti prese dal consiglio dei ministri nella lunga giornata di oggi. Il decreto contiene ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto suglisenza il voto di M5s in dissenso per l'inceneritore di Roma. Le obiezioni dei grillini, però, non hanno modificato le decisioni. I sussidi per le famiglie e le imprese saliranno a 14 miliardi (doppio del previsto) con un intervento anche su Iva e accise fino all'8 luglio. Saranno finanziati dall'aumento della tassazione degli extraprofitti realizzati dalle società del settore energetico Ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, vengono rimborsati i costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro al giorno pro-capite. A questo scopo, il Fondo per le emergenze nazionali sarà incrementato di 58,5 milioni per il 2022. Sono queste in buona sostanza le decisioni più importanti prese dal consiglio dei ministri nella lunga giornata di oggi. Il decreto contiene ...

ilfoglio_it : ?? Draghi: “L'intervista di Lavrov? Senza contraddittorio, è stato un comizio. Non un granché”. La diretta della con… - ilfoglio_it : Draghi: 'Con il provvedimento di oggi il governo ha stanziato 30 miliardi senza ricorrere a scostamenti di bilancio… - ilfoglio_it : ?? Il Consiglio dei ministri convocato in mattinata ha approvato la proroga fino all'8 luglio del taglio delle accis… - MutiCarla : Draghi: 'Aiuti per 28 milioni di italiani, bonus da 200 euro' - Giacometta3 : RT @repubblica: Draghi in conferenza stampa sul decreto Aiuti: 'Misure per più indipendenza da gas russo'. E su Lavrov: 'Osceno' https://t.… -