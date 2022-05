Diretta Isola dei Famosi di lunedì 2 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) . Tredicesimo appuntamento con il reality show: ecco i dettagli Diretta Isola dei Famosi: la tredicesima puntata del L’Isola dei Famosi riserva tante sorprese, novità e colpi di scena. Quale coppia di naufraghi lascerà l’Isola? Leggi anche —>giulia Salemi sbarca su un nuovo set l’annuncio progetto molto speciale L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) . Tredicesimo appuntamento con il reality show: ecco i dettaglidei: la tredicesima puntata del L’deiriserva tante sorprese, novità e colpi di scena. Quale coppia di naufraghi lascerà l’? Leggi anche —>giulia Salemi sbarca su un nuovo set l’annuncio progetto molto speciale L'articolo 361magazine.

361_magazine : - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Tutta l'energia di Sarah Altobello per commentare questa nuova puntata di #Isola! ???? Twittate con #IsolaParty per inter… - Paoloo92 : RT @IsolaDeiFamosi: Tutta l'energia di Sarah Altobello per commentare questa nuova puntata di #Isola! ???? Twittate con #IsolaParty per inte… - MedInfinityIT : Tutta l'energia di Sarah Altobello per commentare questa nuova puntata di #Isola! ???? Twittate con #IsolaParty per… - IsolaDeiFamosi : Tutta l'energia di Sarah Altobello per commentare questa nuova puntata di #Isola! ???? Twittate con #IsolaParty per… -