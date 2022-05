"Dipende solo dalla sua testa...": il generale legge la mente dello Zar (Di lunedì 2 maggio 2022) Il generale Vincenzo Camporini ha fatto il punto della situazione sulla guerra in Ucraina e spiegato che le reali intenzioni di Putin sono indecifrabili. "Nessuno sa fin dove voglia spingersi" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) IlVincenzo Camporini ha fatto il punto della situazione sulla guerra in Ucraina e spiegato che le reali intenzioni di Putin sono indecifrabili. "Nessuno sa fin dove voglia spingersi"

Lavrov: ''Armi ipersoniche Ci servono perché altri non pensino di attaccarci per primi'' " L'operazione in Ucraina dipende, in primo luogo, dalla necessità di ridurre al minimo i rischi ... Come aveva già fatto in altre occasioni, Lavrov si è difeso dicendo che "la verità è solo una: il 30 ...