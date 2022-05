Diabolik: il film con Luca Marinelli e Miriam Leone è on demand su Sky Cinema (Di lunedì 2 maggio 2022) Diabolik è on demand su Sky Cinema dal 2 maggio; il film tratto dal personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani è stato diretto dai fratelli Manetti. Da oggi, Clerville e Diabolik sbarcano su Sky Cinema! Esatto, avete capito bene. Serrate porte e finestre! Nonostante ciò, non dubitiamo che il misterioso ladro più celebre del fumetto italiano riesca comunque a entrare in casa vostra! Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni '60, Diabolik segue le avventure dell'omonimo , che ha messo a segno l'ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type. A conquistare l'attenzione di Diabolik sarà l'affascinante , un'ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso . Nel tentativo di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 maggio 2022)è onsu Skydal 2 maggio; iltratto dal personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani è stato diretto dai fratelli Manetti. Da oggi, Clerville esbarcano su Sky! Esatto, avete capito bene. Serrate porte e finestre! Nonostante ciò, non dubitiamo che il misterioso ladro più celebre del fumetto italiano riesca comunque a entrare in casa vostra! Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni '60,segue le avventure dell'omonimo , che ha messo a segno l'ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type. A conquistare l'attenzione disarà l'affascinante , un'ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso . Nel tentativo di ...

SkyTG24 : Diabolik, tutto quello che c'è da sapere sul film con Miriam Leone in prima tv su Sky - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 2 maggio in prima tv su Sky Cinema il film “Diabolik” - BorioCarlo : RT @fasbej: ?? Da stasera sarà disponibili su Sky e Now il film #Diabolik che ha incassato 2,6 milioni di euro ?? al botteghino. Racconta l’i… - news_bz : ?? Da stasera sarà disponibili su Sky e Now il film #Diabolik che ha incassato 2,6 milioni di euro ?? al botteghino.… - fasbej : ?? Da stasera sarà disponibili su Sky e Now il film #Diabolik che ha incassato 2,6 milioni di euro ?? al botteghino.… -