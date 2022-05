Decreto energia, M5S: “No a norma che riporta indietro lancette orologio” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Decreto energia, “il M5S non ha partecipato al voto”. E’ quanto scrive il Movimento 5 Stelle in una nota. “Abbiamo chiesto una cosa che credevamo scontata. Eravamo favorevoli alla norma sui poteri straordinari al sindaco di Roma e, in particolare, anche a quella che gli attribuisce la facoltà di autorizzare nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti in deroga a tutte le norme, ma avevamo chiesto che questi nuovi impianti, in linea con la normativa europea, fossero di nuova tecnologia, eco-sostenibili e non inceneritori come preannunciato più volte dall’amministrazione capitolina. Niente di tutto questo”. “Si è preferito mantenere una norma che non c’entra nulla con la sicurezza energetica e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Una norma che contraddice la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) –, “il M5S non ha partecipato al voto”. E’ quanto scrive il Movimento 5 Stelle in una nota. “Abbiamo chiesto una cosa che credevamo scontata. Eravamo favorevoli allasui poteri straordinari al sindaco di Roma e, in particolare, anche a quella che gli attribuisce la facoltà di autorizzare nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti in deroga a tutte le norme, ma avevamo chiesto che questi nuovi impianti, in linea con lativa europea, fossero di nuova tecnologia, eco-sostenibili e non inceneritori come preannunciato più volte dall’amministrazione capitolina. Niente di tutto questo”. “Si è preferito mantenere unache non c’entra nulla con la sicurezza energetica e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Unache contraddice la ...

