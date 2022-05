Decreto Energia, Draghi: “Governo pronto a ogni intervento” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’economia attualmente attraversa una fase di rallentamento… si tratta per il momento di un rallentamento, non di una recessione”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, a Palazzo Chigi, dopo che il Cdm ha approvato il dl aiuti ed Energia senza il voto del M5S. “Sono situazioni temporanee che vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza quest’azione del Governo queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l’economia, aumentare la povertà e creare condizioni permanenti di debolezza economica. Questo giustifica le azioni eccezionali contenute in questo Decreto”. Questo Decreto “testimonia l’impegno del Governo nel sostenere le famiglie, in particolare le più povere, e le imprese” sottolinea il presidente del Consiglio. Nel clima di grande ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’economia attualmente attraversa una fase di rallentamento… si tratta per il momento di un rallentamento, non di una recessione”. Così il premier Marioin conferenza stampa, a Palazzo Chigi, dopo che il Cdm ha approvato il dl aiuti edsenza il voto del M5S. “Sono situazioni temporanee che vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza quest’azione delqueste situazioni temporanee finiscono per indebolire l’economia, aumentare la povertà e creare condizioni permanenti di debolezza economica. Questo giustifica le azioni eccezionali contenute in questo”. Questo“testimonia l’impegno delnel sostenere le famiglie, in particolare le più povere, e le imprese” sottolinea il presidente del Consiglio. Nel clima di grande ...

