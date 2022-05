Decreto Energia, bozza: taglio accise prorogato fino all’8 luglio (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Il taglio delle accise sui carburanti sarà in vigore fino all’8 luglio 2022. Lo prevede la bozza del Decreto Energia sul tavolo del Cdm che sta per iniziare a Palazzo Chigi. Per il metano l’accisa sarà “a zero euro per metro cubo”, mentre l’Iva viene sforbiciata al 5%. L “Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa” sui carburanti, per calmierare i prezzi alla pompa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche “del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l’andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildellesui carburanti sarà in vigore2022. Lo prevede ladelsul tavolo del Cdm che sta per iniziare a Palazzo Chigi. Per il metano l’accisa sarà “a zero euro per metro cubo”, mentre l’Iva viene sforbiciata al 5%. L “Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa” sui carburanti, per calmierare i prezzi alla pompa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche “del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l’andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

