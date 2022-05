De Siervo: «Nuovi stadi? Club, governo e amministrazioni si mettano una mano sulla coscienza» (Di lunedì 2 maggio 2022) L’a.d. della Serie A De Siervo ha parlato della questione legata agli stadi delle squadre del nostro campionato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport ha parlato della questione legata agli stadi delle squadre del nostro campionato. stadi – «Sugli stadi molto è stato fatto, con Juve, Udinese e Sassuolo, ma c’è la consapevolezza che ci debba essere una accelerazione dei processi burocratici. Ci vuole un tavolo con Club, governo e le amministrazioni. Queste si devono mettere una mano sulla coscienza per cercare di facilitare il processo». NUOVO FORMAT CHAMPIONS – «La nostra è una posizione critica su due dinamiche: la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) L’a.d. della Serie A Deha parlato della questione legata aglidelle squadre del nostro campionato Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport ha parlato della questione legata aglidelle squadre del nostro campionato.– «Suglimolto è stato fatto, con Juve, Udinese e Sassuolo, ma c’è la consapevolezza che ci debba essere una accelerazione dei processi burocratici. Ci vuole un tavolo cone le. Queste si devono mettere unaper cercare di facilitare il processo». NUOVO FORMAT CHAMPIONS – «La nostra è una posizione critica su due dinamiche: la ...

