Dalla Spagna, As: “È fatta per Soler al Barcellona per 20 milioni. De Jong sarà ceduto”. Il Valencia smentisce (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Carlos Soler sarà un nuovo giocatore del Barcellona a partire Dalla prossima estate. I catalani avrebbero già chiuso un accordo con il Valencia e pagheranno circa 20 milioni di euro per il centrocampista 25enne. Questo nuovo acquisto, unito a quello di Franck Kessié, dovrebbe portare alla sicura cessione di Frenkie de Jong, che non rientra nei piani di Xavi ed è nel mirino di Manchester United, dove ritroverebbe il mentore ten Hag e Juventus. L’olandese potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 70 milioni. I blaugrana puntano anche un altro giocatore del Valencia, ovvero il terzino José Luis Gayà. AGGIORNAMENTO – Il Valencia, con un comunicato ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Carlosun nuovo giocatore dela partireprossima estate. I catalani avrebbero già chiuso un accordo con ile pagheranno circa 20di euro per il centrocampista 25enne. Questo nuovo acquisto, unito a quello di Franck Kessié, dovrebbe portare alla sicura cessione di Frenkie de, che non rientra nei piani di Xavi ed è nel mirino di Manchester United, dove ritroverebbe il mentore ten Hag e Juventus. L’olandese potrebbe essereper una cifra intorno ai 70. I blaugrana puntano anche un altro giocatore del, ovvero il terzino José Luis Gayà. AGGIORNAMENTO – Il, con un comunicato ...

