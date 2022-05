Cristina Mazzotti, chi era e perché dopo 47 anni si riapre il caso della sua morte? (Di lunedì 2 maggio 2022) Cristina Mazzotti: chi era e perché dopo 47 anni è stato riaperto a Milano il caso relativo al sequestro e all’omicidio volontario della giovane? caso Mazzotti riaperto dopo 47 anni: il legame con la ‘ndragheta A distanza di 47 anni, il caso di Cristina Mazzotti è stato riaperto in seguito all’infaticabile lavoro svolto dai pm di Milano Alberto Nobii e Strafano Civardi e dalla squadra mobile. La giovane è stata sequestrata a scopo di estorsione a 18 anni: il rapimento si è, poi, concluso con l’omicidio della ragazza. A quanto si apprende, i quattro soggetti indagati per sequestro e omicidio volontario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 maggio 2022): chi era e47è stato riaperto a Milano ilrelativo al sequestro e all’omicidio volontariogiovane?riaperto47: il legame con la ‘ndragheta A distanza di 47, ildiè stato riaperto in seguito all’infaticabile lavoro svolto dai pm di Milano Alberto Nobii e Strafano Civardi e dalla squadra mobile. La giovane è stata sequestrata a scopo di estorsione a 18: il rapimento si è, poi, concluso con l’omicidioragazza. A quanto si apprende, i quattro soggetti indagati per sequestro e omicidio volontario ...

TuttoSuMilano : Cristina Mazzotti, la nipote Arianna: «Nessuna vendetta, educhiamo i giovani, così rivive la zia» - AuroraImmacola1 : RT @Corriere: La nipote Arianna Mazzotti: “No vendette, educhiamo i giovani per far rivivere la zia” - Corriere : La nipote Arianna Mazzotti: “No vendette, educhiamo i giovani per far rivivere la zia” - LaCnews24 : La 18enne fu sequestrata la sera del primo luglio 1975 a scopo di estorsione e morì a causa di un cocktail di farma… - ProDocente : Per Cristina Mazzotti la giustizia non arriva mai -