Cristina Marino e Luca Argentero, emozioni a Monte Carlo (Di lunedì 2 maggio 2022) Il loro stile da red carpet: avvinghiamenti, baci infuocati, bellezza e amore allo stato puro. Non è la prima volta che Cristina Marino e Luca Argentero sfoggiano abbracci appassionati sul tappeto rosso e così anche al Monte Carlo Film Festival de la Comedie non hanno tradito le aspettative. Lei, conduttrice della serata, lui invitato a ricevere un premio, si sono mostrati innamorati e affiatati come non mai. “Felice e grata – ha scritto la Marino in un post in cui mostra gli scatti salienti della serata – Grata di aver fatto la mia prima conduzione accanto a Ezio Greggio in questo festival speciale. Felice di aver parlato ad un pubblico attento, ma accogliente. Onorata di aver presentato grandi talenti del cinema”. Poi ha ringraziato tutti quelli che hanno reso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 maggio 2022) Il loro stile da red carpet: avvinghiamenti, baci infuocati, bellezza e amore allo stato puro. Non è la prima volta chesfoggiano abbracci appassionati sul tappeto rosso e così anche alFilm Festival de la Comedie non hanno tradito le aspettative. Lei, conduttrice della serata, lui invitato a ricevere un premio, si sono mostrati innamorati e affiatati come non mai. “Felice e grata – ha scritto lain un post in cui mostra gli scatti salienti della serata – Grata di aver fatto la mia prima conduzione accanto a Ezio Greggio in questo festival speciale. Felice di aver parlato ad un pubblico attento, ma accogliente. Onorata di aver presentato grandi talenti del cinema”. Poi ha ringraziato tutti quelli che hanno reso ...

