Covid Sicilia, 1.204 nuovi positivi in 24 ore: 75 a Ragusa

Ragusa – Sono 75 i nuovi positivi registrati dal Ministero della salute nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa e fanno parte dei 1.204 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 9.124 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.871. Il tasso di positività sale al 13,1% (era al 12%). La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.343 con il decremento di un caso. I guariti sono 1.374 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 10.605. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 850, 2 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 46, lo stesso numero rispetto al giorno precedente.

